Nevşehir'de kaldıkları ahırın duvarını yıkarak firar eden inekler, jandarma ekipleri tarafından dron ile bulundu.

Olay, Avanos ilçesine bağlı Kalaba kasabasında meydana geldi. Kasabada büyükbaş hayvan besiciliği yapan Yusuf Karayılan akşam saatlerinde hayvanlarını yemledikten sonra istirahate çekildi. Sabah saatlerinde tekrar hayvanları yemlemek için ahıra geldiğinde, ahırın duvarının yıkık olduğunu ve 6 adet ineğinin olmadığını fark etti. Bölgede bir süre kendi imkanları ile arama yapan Karayılan, daha sonra 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaybolan 6 ineğin bulunması için hem karadan hem de dron ile havadan arama çalışması başlattı.

Kaybolduktan yaklaşık 16 saat sonra bulunan hayvanlar, jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.