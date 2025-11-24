Zonguldak'ın Devrek ilçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' organize edilen çeşitli etkinliklerle kutlandı

İlçede düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya tarafından Cumhuriyet Bulvarında bulunan anıta çelenk sunulması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi. Burada sona eren programın ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki organizasyona geçildi. AKM' de düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, 'Bugün 24 Kasım öğretmenler günü. Toplumun geleceğinin harcını yoğuran, gençlere şekil veren, her çeşit meslek erbâbının yetişmesine öncülük eden, kendisi bir mum gibi erirken etrafını aydınlatan, bütün bunları yaparken de hep kendinden bir şeyler veren öğretmenlerimizi tekrar hatırladığımız bir gün. Bugün, fedakâr öğretmenleri hatırlama ve kıymetlerini yâd etme günüdür. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli ve daimi mesleklerindendir. Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmalarını kolaylaştıran, yaşamları boyunca gereken bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve kendisi de toplumun önünden giden bir gönül eridir. Bilgi kaynaklarını öğreten, yönlendiren, değerlendirme alışkanlığı kazandıran bir kişidir, öğretmen. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce yüksek bir ideal, kutsal bir gaye ve hizmet mesleğidir. Öğretmenler birer kılavuzdur; doğru yola yönlendiren kılavuz ise kolaylık ve mutluluk getirir. Öğretmendeki bilgi tohumları öğrencilere dağıtılınca, yeni bilgileri ve insanlık ağacının taze meyvelerini netice olarak verir. Öğretmen bir insanı kurtarmanın, bütün insanları kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilir. Çünkü iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Eğitimde kaybedilecek tek bir fert olmadığının bilincinde olan kişidir öğretmen. Aybüke Yalçın/Necmettin Yılmaz gibi şahadete yürümüş ve ebediyete intikal etmiş saygıdeğer öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 7 Ekim 2023 den beri işgalci ve katil İsrail'in, okul demeden, hastane demeden, ibadethane demeden uyguladığı bombardımanlarda, çocuk demeden, kadın demeden, yaşlı demeden, sivil demeden yaptığı katliamda vefat eden Filistinli-Gazzeli meslektaşlarımızı da rahmetle yad ediyor, hepinize saygılar sunuyorum' diye konuştu.

Düzenlenen programa; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik, daire müdürleri, öğretmenler ,öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı