Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli ile Geçmiş altı mevkileri arasındaki dere yatakları, çevre kirliliğine sahne oluyor. Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın doğal güzelliği, kontrolsüz şekilde dökülen binlerce ton mesken atığı ve moloz nedeniyle her geçen gün tahrip ediliyor.

Gümeli-Geçmiş altı deresi boyunca inşaat hafriyatlarının gelişi güzel boşaltıldığı iddia edilirken, bu durum hem vatandaşların hem de çevrecilerin büyük tepkisini çekti. Geçmişaltı'nda yaşayan Hüseyin Kumuz, dere yatağının koruma alanı statüsünde olduğunu hatırlatarak sert sözlerle tepki gösterdi:

'Bu alanın şahıslara veya firmalara bu şekilde kullanım hakkını kim veriyor, bilmiyoruz. Dere yataklarına yığılan bu molozlar özellikle yağışlı havalarda dereye akıyor, birikmelere ve ilerleyen süreçte taşkınlara sebep oluyor. Buna göz yumulması kabul edilemez.'

Kumuz, yetkililerin denetim zafiyetine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Türkiye'nin hiçbir yerinde dere ve çay yataklarına mesken atığı ve moloz dökülmez. Valilik ve ilgili kamu kurumları denetimlerini artırmalı, cezalar yükseltilmeli. Eğer caydırıcı yaptırımlar uygulanmazsa bunu yapanlar moloz döküm alanlarına gitmeyip atıklarını buraya taşımaya devam eder. Üstelik akşam saatlerinden sonra hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz.'

Vatandaşlar, bölgenin hızla yok olmasına neden olan bu kirliliğin bir an önce durdurulmasını ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.