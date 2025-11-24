Japonya'nın başkenti Tokyo'da 5 Kasım'da başlayan 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) 26 Kasım'da sona erdi.

Oyunlarda Türkiye'yi temsil eden, Zonguldak'ın Alaplı Spor Kulübü altyapısından yetişen millî güreşçi Seymen Berke Nergiz, 125 kilo serbest stil güreş kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. Nergiz, zorlu rakiplerini geride bırakarak üçüncü tur müsabakasında Japonyalı Sogabe Ken'i 4-0 yenerek müsabakayı üçüncülükle tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu önemli başarıyla birlikte Türkiye, oyunlardaki ilk madalyasını elde etmiş oldu.