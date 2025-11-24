Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Elif Pınar Bozkurt, Bayburt’ta düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası’nda 70 kg kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı şampiyonada BEUN Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencisi Ayhan Öz ise 90 kg kategorisinde gösterdiği üstün performansla Türkiye 2’ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Elif Pınar Bozkurt, Bayburt’ta düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası’nda büyük bir başarıya daha imza attı. Türkiye Üniversite Spor Federasyonu (TÜSF) tarafından 17-21 Kasım tarihleri arasında Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 43 üniversiteden 170 sporcunun katıldığı şampiyonada Bozkurt, 70 kg kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Yine aynı şampiyonada Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ayhan Öz, 90 kg kategorisinde Türkiye 2’ncisi oldu.

Daha önce farklı organizasyonlarda Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği dereceleri bulunan başarılı sporcuların, bu sonuçla birlikte kariyerlerine önemli bir başarı daha ekleyerek BEUN’un gururu oldu.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerin şampiyonada gösterdikleri başarıları dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Elif Pınar Bozkurt ile Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ayhan Öz’ün Türkiye Boks Şampiyonası’nda elde ettiği bu önemli başarılar azmin, inancın ve spor disiplinin vücut bulmuş hâlidir. Elde edilen dereceler, yalnızca bireysel bir mücadelenin değil, aynı zamanda üniversitemizin spora ve sporcuya verdiği değerin de güçlü bir göstergesidir. Gençlerimizin dünya, Avrupa, Türkiye ve farklı platformlarda önemli seviyelerde başarı elde etmesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak hem bizleri hem de şehrimizi gururlandırmıştır. Üniversitemiz sporun her alanında deneyimli ve donanımlı akademik kadrosu, güçlü fiziki altyapısı ve sunduğu nitelikli eğitim programları sayesinde öğrencilerine bu gibi uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmelerine katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin genç sporcularına her daim destek sunan Gençlik ve Spor Bakanımız başta Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine, üniversitelerimizin sportif gelişimini destekleyen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK ailesi olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte şampiyonanın düzenlenmesine değerli katkı sunan TÜSF Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen hocamıza ve şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonada birinci olarak altın madalya almaya hak kazanan kıymetli öğrencimiz Elif Pınar Bozkurt ile gümüş madalya elde eden Ayhan Öz’ü ise canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimize her zaman destek olan Spor Bilimleri Fakültemizin ve ilgili fakülltelerin çok değerli akademisyenleri ile antrenörlerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarıların üniversitemizin ulusal ve uluslararası camiadaki görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağına gönülden inanıyor, böylesine kayda değer başarıların artarak devam etmesini temenni ediyorum."