24 Kasım Öğretmenler Günü ülke genelinde olduğu gibi Manisa'nın Selendi ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan kutlamalar, Gençlik Merkezi'nde öğrencilerin ve öğretmenlerin düzenlediği salon programı ile devam etti.

Selendi Gençlik Merkezinde düzenlenen programa, Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Kurt, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, emekli öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda günün önemiyle ilgili konuşmayı yapan Fatih Ortaokulu Müdürü Kazım Tokkaş öğretmenlere her alanda ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 'Öğretmenlerin eğitim- öğretim hayatının başlangıcından sonuna kadar tesir etmediği hiçbir alan yoktur. Bugünlere kadar gelinen noktada öğretmenlerimizin emekleri vardır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal'i, öğrencilerini yetiştirmek uğruna şehadete yürüyen öğretmenlerimizi ve bizlere emek veren tüm hocalarımızı saygıyla minnetle yad ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımızın ve tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.' diye konuştu.

Öğrencilerin şiirler okuması, şehit öğretmenler ile ilgili sinevizyon gösterimi, oratoryo gösterisi, emekli öğretmenlere yapılan ziyaretlerin video sunumu, solo şarkılar, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerin kabir ziyaretleri ile ilgili slayt gösterisi, veli toplantısının işlendiği tiyatro gösterisi, hizmet şeref belgelerinin verilmesi ve Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.