Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emekli öğretmenleri ağırladı. Mesir Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Balaban, 'Öğretmen, çevresini aydınlatan bir meşaledir' dedi.

Kendisi de öğretmen olan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde meslektaşlarını unutmadı. Cumhuriyet Meydanı'nda bu özel gün dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine katılan Başkan Balaban, daha sonra Mesir Tabiat Parkı Yunuspark Kafe'de düzenlenen etkinlikte emekli öğretmenlerle bir araya geldi. Etkinlikte CHP İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Belediye Başkan Yardımcıları, Yunusemre Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Uz ve ilgili birim müdürleri de öğretmenlere eşlik etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anne babası eğitimci Şükran-Talat Özel çiftinin de katıldığı etkinlikte öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca organizasyonun amacına dikkat çekti. Gürtunca, öğretmenlerin toplumdaki yerinin tartışılmayacağını söyledi.

Programda öğretmenlere seslenen Belediye Başkanı Semih Balaban da bu günün önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Öğretmen, çevresini aydınlatan bir meşaledir. Her anlamda da toplumun ileri düzeye gitmesinde en büyük rolü oynar. Bu, dünyanın her yerinde böyledir. Özellikle de Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyen ve onun hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak için öğretmenlere çok ihtiyacımız var. Aramızda bulunan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in annesi Şükran Özel benim öğretmenimdir. Ellerinden bir kez daha öpüyorum. Değerli Eşi Talat Hocamın da ellerinden bir kez daha öpüyorum. Ben şunu söylemek istiyorum; Öğretmenler olmasa hayat olmaz, hiçbir ilerleme olmaz. Tüm öğretmenlerimizin bu güzel gününü bir kez daha kutluyorum.'