Kadın hakları alanındaki kazanımlar ve hukuki mücadelelerin ele alındığı 'Bu Kalabalığı Hatırla' belgesel gösterimi söyleşi programı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapıldı. Etkinlikte toplumsal cinsiyet eşitliği ve kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Barosu, Kadının İnsan Hakları Derneği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Manisa Kadın Platformu iş birliğiyle düzenlenen 'Bu Kalabalığı Hatırla - Belgesel Gösterimi ve Söyleşi' programı, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda izleyiciyle buluştu.

Burcu Melekoğlu ile Vuslat Karan'ın yönetmenliğini üstlendiği belgeselde; İstanbul Sözleşmesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu kapsamında yürütülen hak mücadelesi kampanyaları ele alındı. Belgesel gösteriminin ardından söyleşi bölümüne geçildi.

Program kapsamında İzmir Kadın Dayanışma Derneği'nden Bengi Kanat ile Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Eğitimcisi Melek Serdaroğlu Arslan sunumlarıyla katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Etkinlikte Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil ve Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan konuşmalarında toplumsal cinsiyet farkındalığına ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.