Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Manisa'nın farklı ilçelerinden gelen 61 öğretmen, Kula Gençlik Kampı'nda düzenlenen iki günlük özel programda bir araya gelerek hem dinlendi hem de çeşitli etkinliklerle dolu dolu bir kamp deneyimi yaşadı.

Akhisar, Salihli, Gördes, Kula, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinden katılan 61 kadın öğretmen, kamp boyunca voleybol, geleneksel okçuluk, sokak oyunları, ebru sanatı, bileklik atölyesi, halk oyunları, şiir ve tiyatro etkinlikleri ile doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteye katıldı. Gençlik liderleri ve eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen program, öğretmenlerden tam not aldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kampın amacı, öğretmenlere yoğun iş temposundan uzak, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yenilenebilecekleri bir ortam sunmaktı. Öğretmenler, iki gün boyunca hem eğlendiklerini hem de moral depoladıklarını ifade ederek, kendilerine böyle bir imkân sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.