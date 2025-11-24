Manisa Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, esnafın istek ve şikayetlerini yerinde dinleyerek çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflarla bir araya gelerek düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Bölgedeki iş yeri sahipleri ve çalışanlarla sohbet eden Baybatur, esnafın gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Baybatur, esnafın dile getirdiği konuları not alarak ilgili kurumlarla istişare edileceğini ifade etti. Sanayi esnaflarını da iş yerlerinde ziyaret eden Baybatur, esnaflarla çay içip sohbet etti.

Kahvaltı programının ardından konuşan Murat Baybatur, yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi;

'Küçük Sanayi Sitemiz, Manisa'nın üretim omurgalarından biridir. Esnafımızın talep ve önerileri bizim için yol göstericidir. Bugün olduğu gibi, her zaman sahada olmaya ve esnafımızla gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz.'

Programa, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve esnaflarlar katıldı.