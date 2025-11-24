Manisa Süper Amatör Ligi 2025-2026 Ferdi Zeyrek sezonu oynanan ilk hafta mücadeleleriyle başladı. 3 ayrı grupta 24 takımın mücadele ettiği ligde ekipler BAL'a yükselebilmek için mücadele verecek.

Manisa Süper Amatör Lig 2025-2026 Ferdi Zeyrek sezonu A, B ve C Grubunda oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.

SAL A Grubunda ilk hafta sonunda alınan sonuçlar şöyle: 'Akhisarspor: 0 -Develi Futbol SK: 3, Mecidiyeköy Tarım Kredi Spor: 0- Çınarobaspor: 3, Soma 301 Karaelmasspor: 4- Saruhanlı Belediyespor: 0, Kırkağaç Acar İdmanyurdu: 0-Bakır Gençlerbirliği: 1'

SAL B Grubunda oynanan maçlarda, 'Çıkrıkçıspor: 3- Kasabaspor: 1, Aral İstasyonspor: 0- Manisa Karaköyspor: 1, 1984 Salihlispor: 3- Yıldızspor 45 FK: 0, Çatalköprüspor: 1- Horozköy Gençlik İhtisasspor: 2' sonuçları alındı.

SAL C Grubunda ise şu sonuçlar alındı: 'Kulaspor: 2- Demirci Belediyespor: 0, Alaşehir Belediyespor: 4- Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor: 1, 45 Salihli Futbol SK: 0- Köprübaşı Belediye Gençlikspor: 0, Salihli Belediyespor: 3- Salihli Seyrantepespor: 0.'

Manisa Süper Amatör Lig'de olması gereken 45 Barbaros Gençlikspor, Akhisar Belediye 1885 Spor, Kırkağaç Altayspor, Kula Ülküspor ve Tepeköyspor ligden çekilirken, İmam Hatipliler Gençlikspor ise ismini 45 Salihli Futbol SK olarak değiştirerek lige devam ediyor.