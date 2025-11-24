Sarıgöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu tarafından hazırlanan programla kutlandı. Sarıgöl Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende öğrencilerin sunduğu gösteriler büyük beğeni topladı.

Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, daire amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak törende yaptığı konuşmada tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da günün anlam ve önemine vurgu yaparak, programı hazırlayan okul yöneticileri ile öğrencileri tebrik etti.

Etkinlik, öğrencilerin sahnelediği çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.