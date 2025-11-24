Arpaçay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen Öğretmenler Günü Programı Cumhuriyet Caddesi'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Program daha sonra İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda devam etti. Etkinliğine Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Abak günün anlam ve önemine dair konuşmasını yaptı. Mesleğe yeni başlayan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Recep Can Polat da öğretmenlik üzerine duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Etkinlikler kapsamında öğretmenler günü konulu şiirler okundu, oratoryo gösterisi sunuldu, günün anlamına uygun video gösterimleri gerçekleştirildi. Birinci yılını tamamlayan aday öğretmenlerin yemin töreni yapılırken, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, günün anısına pasta kesilmesi ve öğretmenlere çiçek takdimi ile sona erdi.