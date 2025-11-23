Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı Kars’ta, akşam saatlerinde gün batımıyla birlikte gökyüzü adeta bir ressamın paletinden çıkmışçasına kızılın en güzel tonlarına büründü. Ortaya çıkan büyüleyici manzara kameralara yansıdı.

Özellikle bulutların yoğunlaştığı bölgelerde daha da belirginleşen kızıllık, Kars Çayı çağlayarak akışıyla birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu. Batan güneşin kızıl ışıkları, Kars Çayı’nın durgun sularına yansıyarak eşsiz bir ahenk oluştu.

Kızıla bürünen bulutlar güneşin tam olarak batmasıyla birlikte kentin üzerinden çekildi. O anlar anbean kaydedildi. Öte yandan Kars’ın temiz havası ve coğrafi konumu, bu tür manzaraların sıkça yaşanmasına imkan sağlıyor.