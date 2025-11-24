Kars'ta 'Öğretmenler Günü' düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İlk tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'nın çelenk sunumuyla başladı. Makamında tebrikleri kabul eden Kaya daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Kars Valisi Ziya Polat'ı ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlü Konferans Salonu'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Subatan Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Kübra Nur Günay ve Hasan Harakani Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Kadir Taştan'ın sunuculuk yaptığı programda şiirler okundu, sinevizyon gösterimi sunuldu.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına konuşma yapan Çerme İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Abdulvahap Hacıoğlu, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eğitimi milletimizin en önemli gücü olarak görmüş ve öğretmenlere her zaman güven duymuştur. Bizler de bu güvenin verdiği sorumlulukla, ülkemizin her köşesine bilginin ve aydınlığın ışığını taşımaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimiz çoğu zaman zor koşullarda, sınırlı imkânlarla ama büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Çocuklarımıza umut vermek ve yol göstermek için sergiledikleri çaba, bu mesleğin ne kadar değerli olduğunun delilidir. Bu kutsal görev sırasında canlarını feda eden şehit öğretmenlerimizi de saygı ve minnetle anıyoruz. Şenay Aybüke Yalçın, Mustafa Yıldırım, Fadime Kahraman ve daha niceleri, görevlerini sürdürürken gösterdikleri cesaret ve özveriyle hepimize örnek oldular. Her öğrencinin gözlerindeki ışık, her emekle şekillenen bir hayat, mesleğimizin en büyük karşılığıdır. Bizler, aynı inanç ve azimle ülkemizin geleceğini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden tüm eğitimcilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum' dedi.

Etkinlikte mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Daha sonra çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Müzik dinletisi ve emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesinin verilmesiyle program sona erdi.