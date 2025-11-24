Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında emekli öğretmen Zeki Başdemir ile anlamlı buluşma gerçekleştirildi.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile Müdür Yardımcısı Halis Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte uzun yıllar okul müdürlüğü yapan emekli öğretmen Zeki Başdemir'i evinde ziyaret etti. Gerçekleşen buluşmada sıcak ve samimi bir sohbet yaşanırken, Başdemir saz çalarak duygusal anlar yaşattı. Ardından Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Harezmi Eğitim Modeli kapsamında görev yapan öğretmenlere yönelik Bilecik Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde sertifika töreni düzenlendi. Programda yıl boyunca projeye katkı sunan öğretmenlerin özverili çalışmalarının altı çizildi ve sertifikaları takdim edildi. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi yöneticileri ve öğretmenleri, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'i makamında ziyaret ederek günün anlam ve önemine dair görüş alışverişinde bulundu.

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Eğitime adanmış uzun yıllarının ardından öğretmen ruhunu ve neşesini canlı tutan Zeki hocamızla keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Harezmi modeli kapsamında emek veren tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi yöneticilerimizin nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Emek veren, değer katan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederek sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum' dedi.