Mardin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle program düzenlendi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü programı hükümet konağına çelenk sunma töreni ile başladı. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Sayın Ahmet Yaşar Dener, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, vali yardımcıları çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Programda göreve yeni başlayan öğretmenler yemin törenini icra etti.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, ''Öğretmenler Gününde, siz değerli eğitim neferleriyle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Aydınlık yarınlarımızı gayretle, özveriyle inşa eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Mardin'imiz tarih boyunca bilimin, eğitimin ve medeniyetin kalbinin attığı bir ilim yuvası olmuştur. Yıllar boyunca Medreseleriyle bilimde çığır açmış, astronomiden matematiğe, tıptan felsefeye birçok alanda eserler veren önemli bilim insanlarını yetiştirmiştir. İlime, alime, eğitim ve öğretime verilen kıymet bizlere ecdadımızdan kalan kutlu bir mirastır. Gayemiz, bilgiyi insana ve topluma fayda sağlayacak şekilde kullanan, özgüven sahibi, dünyayı kavrayan ama kendi öz değerlerinden kopmayan nesiller yetiştirmektir. Bilgiyle birlikte erdemi, bilimle birlikte vicdanı, başarıyla birlikte toplumsal sorumluluğu ön planda tutan bir yaklaşım ile akıl, ruh ve gönül dünyamızı engin tecrübeleriyle aydınlatanların başında hiç şüphesiz kıymetli öğretmenlerimiz gelmektedir. Mehmet Akif Ersoy'un ifadelerindeki Asım'ın nesli, akıl ile ilmi, ruh ile inancı, kalp ile ahlâkı birleştiren bir nesil tahayyülüdür. Bizlerin de hedefi, evlatlarımızı bilgili olduğu kadar ahlaklı, cesur olduğu kadar adaletli, dünyayı tanıyan ve öz değerlerinden beslenen bireyler olarak yetiştirmektir'' dedi.

Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edildikten sonra program Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrencilerinin tiyatral gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti.