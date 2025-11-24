Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya başkanlığında, ilçede kış mevsimi boyunca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerin ele alındığı kış tedbirleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda kurumlar arası iş birliği, ulaşım ve güvenlik tedbirleri, muhtemel risklere karşı yürütülecek çalışmalar ile acil durum planlamaları detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İlkay Kenan Alp, Yazı İşleri Müdürü İsa Kurnaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin ile jandarma ve trafik ekipleri katıldı.