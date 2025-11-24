AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenleri tebrik etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti teşkilatı üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayıyla kentteki okulları gezerek, öğretmenlerle bir araya geldi. Yıldırım, her okulda öğretmenlerin gününün kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti. İl Başkanı Serkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin bir milletin gerçek mimarları olduğunu vurgulayarak; 'Teşkilatımızla birlikte, ülkemizin yarınlarını inşa eden bu büyük emeğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha yerinde gördük. Bir gün değil, her gün iz bırakan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik ediyorum' dedi.