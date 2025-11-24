Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yarınların Türkiye'sini yetiştiren öğretmenleri okullarında ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günlerini kutladı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ülkenin geleceği olan çocukları yarınlara hazırlayan öğretmenlerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan 'Bursa'nın Eğitim Efsaneleri' kitabını eğitimcilere hediye eden Başkan Bozbey, okulların kütüphanelerine Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ve kent eserlerini içeren Bursa Kitaplığı'nı da inceledi.

Öğretmenlik, hekimlik ve yargıçlık mesleklerinin kendisi için kutsal meslekler olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, öğretmenlerin bir çocuğun hayatına dokunup geleceğini parlak hale getirebileceğini vurguladı. Böylece sadece bireylerin değil, kentin ve ülkenin yarınlarının da umutla dolacağını belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Öğretmenliğin ne kadar kıymetli olduğunu asla unutmamalıyız. Gençlere aktardıkları bilgiler, onlara sundukları doğru yönlendirmeler paha biçilemez. Emekleriniz için ne kadar teşekkür etsek azdır. Ayrıca öğretmenlere yapılan kötü davranışları da kınıyorum. Bu mesleğin kutsallığını tüm toplumumuzun idrak etmesi şart. Zor şartlarda öğretmenlik yaptığınızı biliyoruz. Yanlış davranışları tüm öğretmenlerimiz adına kabul etmiyoruz' dedi.

Öğrenciler tarafından 'Büyük Başkan' tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Mustafa Bozbey, gençlerle fotoğraf çekinip sohbet etti. Mezun olduğu Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde kendi sınıfını da ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey'e, günün anısına Okul Müdürü tarafından 1593 numaralı kayıt belgesi hediye edildi.

Okullarda görev yapan öğretmenler ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.