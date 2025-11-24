Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde zeytinlikte husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Z. aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Arif Ş. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaralıya rastlayamayınca çevrede geniş çaplı arama başlattı. Yapılan aramada Murat Z., olay yerinden birkaç yüz metre ileride zeytinlik alanda yaralı halde bulundu. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Z.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Arif Ş. polis ekipleri tarafından Gemlik ilçe merkezinde yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.