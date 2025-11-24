İnegöl Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 'Öğretmenime teşekkürüm, doğaya katkımla ölçülür' sloganıyla düzenlediği atık pil toplama yarışmasında dereceye giren sınıflar belli oldu. Sınıf öğretmenlerine ödülleri takdim edildi.

İnegöl Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Gününde çevre bilincini artırmak ve öğrencilere geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak hedefiyle farklı bir organizasyona imza attı. 'Öğretmenime teşekkürüm, doğaya katkımla ölçülür' sloganıyla Öğretmenler Günü Atık Pil Toplama Kampanyası düzenlendi. 6 Kasım'da başlayıp 21 Kasım Cuma gününe kadar başvuruların devam ettiği yarışmada, öğrenciler öğretmenleri adına sınıfça atık pil toplayarak kampanyaya katıldı. Toplanan piller İnegöl Belediyesi'ne teslim edilerek hem çevreye duyarlılık gösterildi hem de öğrenciler tarafından öğretmenlerine anlamlı bir hediye sunulmuş oldu.

Yapılan kampanya ile bir rekora da imza atıldı. 16 günlük sürede; 34 farklı okuldan 44 sınıf ve toplamda bin 202 öğrencinin katılımıyla tamamlanan yarışmada bin 945 kilo 76 gram atık pil toplandı. Yaklaşık 2 tonluk atık pil, son yılların en yüksek miktarı olarak kayıtlara geçti.

Toplanan bu 2 ton atık pil sayesinde; zararlı kimyasalların çevreye sızmasının önüne geçilmiş olurken, yaklaşık 78 milyon litre içme suyunun kirlenmesinin önlendiği, 389 bin metrekare toprak, yani 55 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın da kirlenmekten korunduğu açıklandı.

Kampanyanın ödül töreni bu sabah İnegöl Belediye Başkanlığında Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmada 389 kilo 40 gram atık pil getiren Gazipaşa Ortaokulu 5-G Sınıfı 1'inci olurken, 231 kilo 50 gram atık pil getiren Özel Altın Nesil Okulu 6-D Sınıfı 2'nci, 223 kilogram atık pil getiren Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu 6-C Sınıfı da 3'üncü oldu. Yarışmanın 1'incisi olan sınıfın öğretmenine tablet, 2'nci olan sınıfın öğretmenine akıllı saat ve 3'üncü olan sınıfın öğretmenine de bluetooth kulaklık hediye edildi.