Tarsus Belediyesi, Büyükkösebalcı Mahallesi'nde yol bakım ve düzenleme çalışmalarını tamamlayarak kırsalda ulaşım konforunu artırdı.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde ulaşımın iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükkösebalcı Mahallesi'nde yürütülen yol düzenleme ve bakım çalışmaları tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunuldu.

Gerçekleştirilen çalışmalarda 21 kamyon malzeme kullanılarak 630 metre malzemeli yol bakımı yapılırken, 3 bin metre reglaj uygulaması ile yollar daha dayanıklı ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

'Tarsus'un hiçbir mahallesini, hiçbir sokağını ihmal etmeyeceğiz'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, hizmet eşitliğinin altını çizerek, 'Tarsus'un hiçbir mahallesini, hiçbir sokağını ihmal etmeyeceğiz. Şehrin merkezinde ne varsa, kırsal mahallelerde de aynı standart olacak. Büyükkösebalcı'da tamamlanan bu çalışma, vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için attığımız adımlardan sadece biridir. Her mahallenin hakkını teslim etmek, bu şehre duyduğumuz sorumluluğun gereğidir' ifadelerini kullandı.