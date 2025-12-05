Mersin'de 3 kişiyi öldüren bacağından vurularak yakalanan şüpheli tedavisi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün merkez Akdeniz ilçesi Mithat Paşa Mahallesi'nde meydana gelmiş, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen M.T. (25), aynı binanın üst katında yaşayan komşusu Remziye Kaya (50) ve oğlu Mazlum Kaya'yı (26) tabancayla vurarak öldürmüştü. Cinayetin ardından binadan çıkan M.T., taksiye binerek Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki bir tekel bayine giderek, işletmeci Ahmet Turgut'u da ücretsiz alkollü içki vermediği gerekçesiyle silahla vurup öldürmüş, taksiciye de ateş eden şüpheli, polis ekipleri tarafından olaylarda kullandığı tabanca ile birlikte bacağından vurularak yakalanmıştı.

Cinayet zanlısı M.T. hastanedeki tedavisi ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.