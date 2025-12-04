Mersin'in merkez ilçelerinden Akdeniz'de, gündüz nüfusunun 700 bini aşmasıyla artan temizlik ihtiyacına yönelik çalışmalar sürüyor. Akdeniz Belediyesi, daha temiz ve düzenli bir şehir hedefiyle kendi öz kaynaklarıyla 280 adet yeni çöp konteyneri daha satın alarak envanterini güçlendirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen 551 adet 400 litrelik çöp konteynerinin dağıtımı tamamlanmıştı. Belediyenin satın aldığı yeni 280 konteynerin de hazırlanan plan doğrultusunda kısa süre içinde mahallelere yerleştirileceği bildirildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, konteyner alımına ilişkin yaptığı açıklamada, ilçede nüfus hareketliliğinin yoğun olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Akdeniz, Mersin'in en yoğun nüfus hareketliliğine sahip ilçesi. Gündüz nüfusumuzun 700 bini aşması, temizlik ve çevre yönetiminde daha güçlü bir altyapıya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Hem bakanlığımızın destekleri hem de belediyemizin öz kaynaklarıyla temizlik hizmetlerimizi güçlendiriyoruz. Toplamda bin 81 adet yeni çöp konteyneri, mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sahaya dağıtılmış olacak. Amacımız vatandaşlarımıza daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Akdeniz sunmaktır.'