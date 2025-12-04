Mersin Büyükşehir Belediyesinin Toroslar'daki Hobi Parkında kış hazırlıkları tamamlandı. Belediye ekiplerinin bakım çalışmaları ve kullanıcıların kışlık ekimleriyle park, yeni sezonda da vatandaşlara doğayla iç içe bir yaşam alanı sunmaya hazır hale geldi.

Büyükşehir Belediyesinin Toroslar ilçesinde kurduğu Hobi Parkında kış hazırlıkları tamamlanarak, yeni sezon için kapılar aralandı. Şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline gelen park, hem belediye ekiplerinin hem de kullanıcıların kendi alanlarında yaptığı çalışmalarla kışa hazır hale geldi.

Arpaçsakarlar Mahallesi'nde 16 bin 600 metrekarelik alanda kurulan Hobi Parkı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının düzenli bakım çalışmalarıyla 4 mevsim yaşayan bir merkez olmayı sürdürüyor. Ekipler; kış öncesi çim biçme, budama, yabani ot temizliği, ilaçlama ve sulama gibi bakım hizmetlerini tamamladı. Böylece parkın yeşil alanları, kış aylarında da düzenli ve sağlıklı görünümünü sürdürüyor.

Hobi Park'ta kış hazırlıkları tamamlandı

Parkta kendilerine ait kulübe ve ekim alanına sahip vatandaşlar da hazırlık sürecine katılarak, kışlık sebzelerinin tohumlarını toprakla buluşturdu. Marul, maydanoz, nane, dereotu, pırasa, karnabahar, brokoli, kırmızı ve beyaz lahana, havuç, turp ve patates gibi sebzeleri dikerek kendi üretim alanlarında zaman geçiren kullanıcılar, hem doğayla temas kurmanın hem de günlük streslerinden uzaklaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ediyor.

Birçok vatandaş, şehir merkezinin gürültüsünden uzaklaşarak, kendi sebze ve meyvelerini üretmenin kendilerine terapi gibi geldiğini belirtiyor. Kış sezonu boyunca da açık olan park, vatandaşların hem üretip hem de dinlenebileceği bir yaşam alanı sunmayı sürdürecek.

'Vatandaşlarımız kışlık sebzelerinin tohumlarını ektiler'

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Park Bahçeler Proje Şube Müdürlüğünde Birim Şefi ve Peyzaj Mimarı olarak görev yapan Şeniz İşcan Ateş, Hobi Parkında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ateş, 'Kışa hazırlık için alanda bulunan ağaçların ve çit bitkilerinin budamaları ile genel ot temizliği yapıldı. Çim biçme ve sulama çalışmaları rutin olarak zaten yapılıyor. Burada en büyük hazırlığımız budama çalışmaları oluyor. Ağaçları kışa hazırlıyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak, vatandaşlarımızla birlikte kış hazırlıklarımızı tamamladık' dedi.

Vatandaşların da kış için çeşitli hazırlıklar yaptıklarını sözlerine ekleyen İşcan, 'Vatandaşlarımız tarafından yapılan kışa hazırlık çalışmaları daha fazla oluyor. Onların kendi alanlarında yaz boyu yetiştirdikleri sebze türleri değişiyor. Şimdi marul, maydanoz, soğan gibi kışlık bitkilerin tohumlarını ektiler. Vatandaşlarımız bu bahçelere sahip olmaktan dolayı çok memnunlar ve burada çok keyifli vakit geçiriyorlar' ifadelerini kullandı.