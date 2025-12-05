Mersin'de düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Fahri Işık, Anadolu'nun batı uygarlığının oluşumundaki belirleyici rolünü arkeolojik kanıtlarla anlatarak katılımcılara tarihi bir perspektif sundu.

Mersin'in kent kimliğini ve kültürel birikimini geliştirmek, kentsel belleği oluşturmak için çalışmalar sürdüren Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA), kente değer katacak söyleşilere bir yenisini daha ekledi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Mersin Bellek Ofisi ve MEDEKA iş birliğiyle düzenlenen 'Batı Uygarlığına Kök Süren Anadolu'ya Sahiplik' başlıklı söyleşide Prof. Dr. Fahri Işık, Anadolu'nun batı uygarlığına katkılarını anlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen söyleşide Prof. Işık, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel birikiminin batı uygarlığının oluşumuna nasıl yön verdiğini tarihi örnekler, arkeolojik kanıtlarla ve kültürel süreklilik çerçevesinde değerlendirdi.

Atatürk ve Akdeniz Üniversiteleri'nin Arkeoloji Bölümleri ile Likya Uygarlıkları ve Göller Yöresi Uygarlıkları Araştırma Merkezleri'ni kuran Prof. Işık, Antalya'daki Patara Antik Kenti'nde yaptığı kazılarda, çok sayıda önemli eseri gün yüzüne çıkardı. 'Hocaların Hocası' olarak kabul edilen Prof. Işık, arkeoloji alanında 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de layık görüldü.

'Batı uygarlığının başlangıcına dair tartışmalarda, Anadolu kesinlikle göz ardı edilemez'

Söyleşide konuşan Prof. Dr. Fahri Işık, Batı Anadolu'nun tarih boyunca yanlış yorumlandığını belirterek, Anadolu'da oluşturulan kültürel birikimin, Yunan uygarlığının çok öncesine uzandığını vurguladı. Prof. Işık, arkeolojik kanıtlarla da bu bilginin doğrulandığını ifade etti. Anadolu'nun 10 bin yılı aşan kesintisiz kültürel devamlılığına dikkat çeken Prof. Işık, 'Bu topraklarda inanç, sanat ve ritüel dünyası, Neolitik dönemden Roma'ya kadar aynı damar üzerinden akmış bir uygarlık sürekliliği gösteriyor. Tanrıça ikonografisinden mimariye, mezar geleneklerinden günlük yaşama kadar birçok unsur, binlerce yıl boyunca aynı çizgide ilerledi' diye aktardı.

Konuşmasında hareketli figür, kıvrımlı hat ve gerçekçi yüz ifadesi gibi sanat ilkelerinin Yunan'dan önce Anadolu'da ortaya çıktığını söyleyen Prof. Işık, Yunan sanatının oluşturucu bir başlangıçtan değil, Anadolu kültürünü devralarak gelişen bir estetik çizgiden beslendiğini kaydetti. Prof. Işık, Anadolu halklarının kökenine ilişkin yeni arkeolojik kanıtları da bu görüşü desteklediğini belirterek, Luvilerin yerli Anadolu halkı olduğunun kanıtlandığını; Milet ve Efes çevresinde uzun süre Yunanca değil, Luvice'nin konuşulduğunu söyledi.

Prof. Işık, 'Bugün Yunan kolonisi sanılan birçok yerleşim, aslında Anadolu merkezli kültürel yayılımın bir ürünüdür. Batı uygarlığının başlangıcına dair tartışmalarda, Anadolu kesinlikle göz ardı edilemez. Avrupa'nın kültürel temelleri de Atina'dan önce Milet'te atılmıştır' diyerek sözlerini tamamladı.

Söyleşi sonunda, soru-cevap bölümü ile katılımcıların da katkı sunduğu etkileşimli bir oturum gerçekleştirildi.