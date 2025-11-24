Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğa gezisine çıkan 2 genç, ağaçta misinaya takılarak mahsur kalan mavi balıkçıl kuşunu ölümden kurtardı.

Olay, İnegöl ilçesi Boğazköy Sulama Barajı çevresinde meydana geldi. Doğa yürüyüşü yapan Rıfat Özkan, arkadaşıyla birlikte baraj kenarında dolaştığı sırada bir ağacın üzerinde uçmakta zorlanan kuşu fark etti. Kuşa yaklaşan Özkan, hayvanın ayağının olta misinasına dolandığını görünce hemen müdahale etti. Genç, misinayı keserek mavi balıkçıl kuşunu bulunduğu yerden kurtardı.

Özkan, yaralı kuşu daha sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim ederek tedavi altına alınmasını sağladı.

Doğasever vatandaşların duyarlı davranışı, bölgedeki vahşi yaşamın korunması açısından takdir topladı.