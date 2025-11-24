Kırşehir'de sonbaharın gelişiyle birlikte Ahi Evran Külliyesi çevresindeki ağaçlar renk değiştirerek eşsiz bir görsel şölen oluşturdu.

Kentte tarihi ve kültürel yapısıyla öne çıkan Ahi Evran Külliyesini ziyaret eden vatandaşlar, sarı, kızıl ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçların manzarasıyla karşılaştı. Mevsimsel değişimin etkisiyle ortaya çıkan doğal güzellik, hem fotoğraf meraklılarının hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekti.

Külliye çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar sonbahar manzarasıyla karşılaştı. Ahi Evran Külliyesi; tarihi dokusuyla birleşen doğal güzellik sayesinde Kırşehir'de sonbaharın en çok ilgi gören noktalarından biri oldu.