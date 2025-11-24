KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kızıldağ Yeniyapan köyünde bulunan Şehit Muzaffer Kılıçarslan Ortaokulu; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye genelinde örnek olacak bir projeye imza attı.

Okul yönetimi ve öğrenciler; 81 ilden belirlenen 81 öğretmene ulaşarak hazırladıkları tebrik kartpostallarını, Kırşehir'e özgü hediyeleri ve Türk bayrağını gönderdi. 'Edirne'den Kars'a maarif mücadelemize omuz veren, Türk asrını inşa edecek tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun' mesajıyla yola çıkan okul, öğretmenlere yönelik anlamlı bir gönül köprüsü oluşturdu. Öğrencilerin el emeği kartları ve hediyeleri ulaştırılan öğretmenler, sürpriz karşısında duydukları mutluluğu sosyal medya paylaşımlarıyla ifade etti. Okul yönetimi; projenin amacının Türkiye'nin dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlere vefa göstermek olduğunu belirtirken, çalışmanın gelecek yıllarda da sürdürülmesinin planlandığını kaydedildi.