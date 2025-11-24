KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda 'Hizmet Şeref Madalyaları' sahiplerine teslim edildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Sinevizyon gösterimi ve öğretmenler korosu müzik topluluğu gösterisi ile devam eden program öğretmenlere madalyaların takdimiyle sona erdi.

Duygularını paylaşan öğretmen Hızır Doğan, terör olaylarının en yoğun olduğu dönemde 1993 yılında Erzurum'da mesleğe başladığını belirterek, 'Çocukları hayata hazırladık. Öğretmenlik, sadece çocuk yetiştirme değil; insan yetiştirme mesleğidir. Biz de mesleğimizi özveri ile yaptık. birileri başlıyor diğerleri mesleği bırakıyor. Duygulandım' dedi.