Sivas'ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yeni göreve başlayan öğretmenler bir ağızdan yemin etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program öncesi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmenlerin çekmiş olduğu eserlerin yer aldığı 'Yeşil Vatan' temalı resim sergisini ziyaret etti.

Sergi ziyaretinin ardından programa geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Öğretmenler İçin oratoryo düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunduğu programda 24 Kasım Öğretmenler gününün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi. Daha sonra Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı Ataya Mektup İsimli kısa film izlendi. Programda Eğitimini tamamlayıp göreve başlayan öğretmenler yemin etti. Program, bayrak gösterisi ile sona erdi. Öğrencilerin sahnelediği oratoryo ve gösteriler katılımcılara duygusal anlar yaşattı.