Sivas Belediyesi, kentteki dar gelirli emeklilere yönelik sağladığı aylık 2 bin TL'lik nakit desteğini 2026 yılı itibarıyla 2 bin 500 TL'ye yükseltecek.

Sivas Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl başlattığı ve dar gelirli emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği nakit destek ödemeleri 2026 yılında da devam edecek. Mevcut destekten yararlanan emekliler, herhangi bir başvuru yapmadan ödemelerini almayı sürdürecek. Bahse konu imkândan yararlanmak isteyen yeni emekliler için başvurular 24-28 Kasım tarihleri arasında alınacak. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan nakit destek tutarı, yeni yılda 2 bin 500 TL olacak.

'2026 yılında da bu desteklerimiz artarak devam edecek'

Konu hakkında açıklamaya yapan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, 'Dar gelirli emeklilerimize her ay maddi destek sağlayacağımıza dair sözümüz vardı. Buna istinaden 2025 yılı Ocak ayından itibaren her ay 2 bin TL maddi destek sağlamaktayız. 2026 yılında da bu desteklerimiz artarak devam edecek. Ödemelerimizi 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bizden şu anda destek alan emeklilerimiz başvuru yapmayacaklar. Çünkü onların destekleri önümüzdeki yıl da devam edecek' dedi.

Başvurular 24 Kasım'da başladı

Yeni emekliler için de başvuruların alınmaya başladığını kaydeden Başkan Uzun, 'Emeklilerimiz için başvurularımızı tekrar açtık. Bu başvurular, belediyemizin internet sitesindeki sosyal destek bölümü üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurularımız, 24 Kasım Pazartesi günü başlayıp 28 Kasım Cuma günü sona erecek. Belediyemiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından belirlenecek dar gelirli emeklilerimize Gülkartlarını vereceğiz ve Ocak ayı itibarıyla aylık 2 bin 500 TL ödemelerimizi yapmaya başlayacağız. Yapmış olduğumuz çalışmanın dar gelirli emeklilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.