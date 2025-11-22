Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri Dişte Uzmanlık Sınavı (DUS) da derece yaptı.

Alanında bölgesinin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, öğrencilerinin başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Eğitimde kalite, başarı ve istikrar anlayışıyla ilerleyen Diş Hekimliği Fakültesi, modern klinikler, güçlü akademik kadro ve öğrenci odaklı eğitim modeliyle 2025 Dişte Uzmanlık Sınavı 2’nci döneminde önemli dereceler elde etti. Sınavda; Dt. Nihat Selim Aslan Türkiye 17’ncisi, Dt. Mustafa Mete Türkiye 30’uncusu, Dt. Ferhat Özbay Türkiye 116’ncısı olurken Dt. Ahmet Batuhan Gümüş Türkiye 192’ncisi oldu. Öğrencilerin başarılarının daha da ileriye taşınacağını belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Zan, "Öğrencilerimizin elde ettiği bu dereceler, fakültemizin bilimsel altyapısının ve eğitim kalitesinin bir göstergesidir. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Şengönül’ün vizyoner desteğiyle başarılarımızı daha da ileri taşıyacağız. Her dönem yükselen başarı grafiğiyle SCÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye’de diş hekimliği eğitimine yön vermeye devam ediyor" dedi.