Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen daire sayısında ciddi bir yükselme gözlendi.

Kentte geçen yılın temmuz-eylül döneminde yapı ruhsatı verilen daire sayısı bin 80 iken bu yılın aynı döneminde

2 bin 364'e çıktı. TÜİK yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına dair verileri de paylaştı. Sivas'ta geçen yılın üçüncü çeyreğinde 830 olan yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayısı bu yılın aynı döneminde 665'e düştü.