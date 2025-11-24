Sivas’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında şehit ve gazi yakını öğretmenler ile birlikte öğrenciler, 95 yaşındaki emekli öğretmen ve şehit babası Kemal Yılmaz’ı evinde ziyaret etti. Ziyarette ise duygu dolu anlar yaşandı.

Sivas’ta yaşayan ve şehit babası olan 95 yaşındaki emekli öğretmen Kemal Yılmaz, 38 yıl görev yaptıktan sonra 1989 yılında emekli oldu. Yılmaz’ın oğlu Jandarma Üsteğmen Cemalettin Yılmaz ise 1994 yılında Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşmüştü. 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit ve gazi yakını öğretmenler ile üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup, Kemal Yılmaz’ı evinde ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Yılmaz, misafirleri ile sohbet ederek öğretmenlik yıllarından hatıralarını anlattı. Öğrencilere çeşitli nasihatlerde bulunan Yılmaz, çok duygulandığını ifade ederek, Öğretmenler günü dolayısıyla bugün arkadaşlar beni ziyaret etti. Bu durum beni çok mutlu etti" dedi.

"Öğretmenlik kutsal bir meslektir"

Ziyaretten dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Kemal Yılmaz, "38 yıl boyunca öğretmenlik yaptım. 1989 yılında emekli oldum. Oğlum Cemalettin çok çalışkan bir subaydı. Oğlumun şehit olduğunu bana telefon ederek haber verdiler. Daha sonra beni karakola çağırdılar ve gittiğimde herkes üzüntü halindeydi. Öğretmenler günü dolayısıyla bugün arkadaşlar beni ziyaret etti. Bu durum beni çok mutlu etti. Çok güzel bir öğretmenlik hayatım oldu. Öğrencilerim beni çok seviyorlardı. Okuttuğum öğrencilerin büyük bir kısmı iş sahibi oldular. Gittim bazı yerlerde de öğrencilerime rastlıyorum. Öğrencilerimi görünce mutlu oluyorum ve gurur duyuyorum. Öğrencilerden istediğim bilgili olarak mezun olmaları. Bugün gerçekten çok duygulandım. Öğretmenlik kutsal bir meslektir ve peygamber mesleğidir" dedi.

"Kemal babamızı yalnız bırakamazdık"

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ise şunları söyledi, "Öğretmenler günü dolayısıyla Kemal babamızı ziyaret edelim dedik. Kamuda çalışan şehit ve gazi yakını olan öğretmen kardeşlerimizle birlikte ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu özel günde Kemal babamızı yalnız bırakmak istemedik ve buraya geldik. Öğretmen adayı olan üniversiteli kardeşlerimizde bizi kırmadılar ve bize eşlik ettiler. Kemal babamızda edindiği tecrübeleri öğrenci arkadaşlara aktardı. Kemal babamıza evladının yokluğunu hissettirmeden duygu dolu hoş bir sohbet gerçekleştirdik"