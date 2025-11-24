Adana'nın Kozan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, davul zurna ve mangal ateşiyle adeta Adana usulü kutlandı.

İlçede bulunan Halit Dağlı İlköğretim Okulu yönetimi, öğretmenlere okul bahçesinde sürpriz bir etkinlik düzenleyerek renkli anlara imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik ve şube müdürlerinin de katıldığı kutlamada okul bahçesine mangallar kuruldu, davul zurna eşliğinde öğretmenler gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılan doktor Kemal Kürkçü ile veteriner hekim İbrahim Erol' da öğretmenlere özel mini bir konser verdi.

Okul Müdürü Seyban Karaköse, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Adana'da görev yapan öğretmenler olarak yöresel bir anlayışla kutlamak istedik. Davul zurna ve mangal ateşimizi bu kez okul bahçesinde yakarak öğretmenler arasında bu özel günü farklı bir şekilde yaşamak istedik' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik ise, 'İlçemizde farklı bir kutlama organizasyonuna imza atan okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Mesleğini hakkıyla yapan, emek veren tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun' diye konuştu.

Öğretmenler, okul bahçesinde kurulan sofrada mangal keyfi eşliğinde gönüllerince eğlenerek günü tamamladı.