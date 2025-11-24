Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cenevre'de yapılan Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin, 'Ukrayna'nın çıkarları aynı zamanda Avrupa'nın ortak çıkarlarıdır. Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği (AB) veya NATO'yu ilgilendiren her türlü anlaşma, ortaklarının onayını veya NATO ittifakında bir uzlaşma gerektirir' açıklaması yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Orta Afrika ülkesi Angola'da Avrupa Birliği (AB)-Afrika Zirvesi'ne katıldı. Başkent Luanda'da gazetecilere açıklama yapan Merz, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin AB diplomatlarının da katıldığı görüşmeler sonrası gelinen son durumu değerlendirdi. Başbakan Merz, görüşmelerde sağlanan ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını söyledi. Friedrich Merz, 'Cenevre'de bu görüşmelerin yapılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bazı soruların açıklığa kavuşturulmuş olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz, ancak Ukrayna'da barışın bir gecede sağlanamayacağını da biliyoruz. Biz Avrupalılar bir an önce ateşkes ve Ukrayna'da barış sağlanması konusunda hemfikiriz ve Avrupa'nın güvenliğini istiyoruz. Bizim için önemli olan, Avrupa'nın çıkarlarını ve Avrupa'nın egemenliğini ilgilendiren konularda bizim onayımızı almadan Ukrayna için bir barış planı olamayacağıdır. Avrupa, bu dönüm noktasında çok sıkı bir şekilde bir arada durmaktadır' dedi.

Alman Başbakan Merz, 'Cenevre'de yapılan görüşmelerin öncelikli amacı, Ukrayna, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile Rusya'ya karşı ortak bir tutum belirlemekti. Bu, görüşmelerde üzerinde anlaşmaya varılan ortak tutumdur. Şimdi bu tutum, devlet ve hükümet başkanları arasında da değerlendirilecek ve ardından bir sonraki adımlar atılacaktır. Bir sonraki adım, Rusya'nın masaya oturması olmalı ve bu mümkün olursa, çabalar boşa gitmemiş olacak. Bu mümkün olmazsa daha fazla çaba gösterilmesi gerekecek. Bu hafta en fazla küçük adımlarla ilerleyecek zahmetli bir süreç' diye konuştu.

'ABD'nin planı önemli ölçüde değiştirildi'

Bu hafta içinde müzakerelerde bir ilerleme beklemediğini ifade eden Merz, 'Bu süreç uzun ve zorlu bir süreç. ABD hükümetinin önerdiği belgeyle yeni bir dinamik kazandı. Bu belge şu anda önemli ölçüde değiştirildi' dedi.

Merz, söz konusu barış planında belirleyici olan ülkenin Rusya olduğunun altını çizerek, 'Rusya'ya bir kez daha büyük baskı uygulamamız gerektiğini şiddetle savundum. Bence bunu birlikte tekrar yapma şansımız oldukça yüksek. Ancak, belirleyici adımın Rusya'dan gelmesi gerekiyor ve bu adım atılmadıkça süreç ilerlemeyecek, süreç ilerlemedikçe de barış sağlanamayacak. Yani, şimdi bir sürece girmek istiyoruz ve bu süreç, Rusya'nın masaya oturması şeklinde olmalı' ifadelerini kullandı.

'Ukrayna desteğimize güvenmeye devam edebilir'

Almanya Başbakanı Merz, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini belirterek, 'Bizim desteğimize güvenmeye devam edebilirler, bu önemlidir. Ukrayna'nın çıkarları aynı zamanda Avrupa'nın ortak çıkarlarıdır ve biz bunları birlikte kalıcı olarak korumak istiyoruz. Bunun bir parçası olarak Ukrayna'nın tek taraflı toprak tavizlerine zorlanmaması gerekir. Ukrayna gelecekte de saldırılara karşı etkili bir şekilde kendini savunabilmelidir. Bunun için güçlü silahlı kuvvetlere ve ortaklarının sağlam güvenlik garantilerine ihtiyacı vardır. Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği (AB) veya NATO'yu ilgilendiren her türlü anlaşma, Avrupa ortaklarının onayı veya NATO ittifakında bir uzlaşma gerektirir' şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 maddelik barış planına ilişkin yaptığı açıklamada Ukrayna'ya bu perşembe gününe kadar anlaşmayı kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.