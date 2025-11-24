ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Xi, görüşmede Trump'a, 'Çin ve ABD İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını korumak için birlikte çalışmalı' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin ile Japonya arasında Tayvan nedeniyle diplomatik gerilim yaşandığı dönemde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çin basınında yer alan haberlerde Xi'nin görüşmede Trump'a, 'Çin ve ABD bir zamanlar faşizm ve militarizme karşı omuz omuza savaştı ve şimdi de İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını korumak için birlikte çalışmalı' dediği aktarıldı. Xi'nin ayrıca Trumpa'a, Tayvan'ın Çin'e iadesinin savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğunu söylediğini belirtildi.

Xi'nin görüşmede, 30 Ekim'de Güney Kore'deki görüşmenin ardından ABD-Çin ilişkilerinin istikrar kazandığını ve olumlu yönde seyrettiğini ifade ettiği aktarılan haberlerde, Xi'nin Trump'a 'Gerçekler, işbirliğinin her iki tarafa da fayda sağlarken, çatışmanın her iki tarafa da zarar verdiğini bir kez daha gösteriyor' dediği ifade edildi.

Haberlerde ayrıca Xi ve Trump'ın Ukrayna'daki savaşı da ele aldığı ve Xi'nin Çin'in barışa yönelik tüm çabaları desteklediğini yinelediği aktarıldı.