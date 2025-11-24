Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kaan Ayaz Tac, Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi kata dalı 7 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi'nin ilk etabı tamamlandı. Üç aşamalı ligin açılış etabında Bağcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda tatamiye çıkan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kaan Ayaz Tac, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Kata dalı 7 yaş kategorisinde mücadele eden minik sporcu, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Kaan Ayaz'ın ulusal arenada elde ettiği bu başarı hem ailesine hem de ilçe halkına büyük gurur yaşattı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Batur Alp Yılmaz da aynı turnuvada üçüncü olarak, bronz madalya sevinci yaşadı.