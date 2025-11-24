Sancaktepe'de görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de katıldı.

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen yemekli programda öğretmenler ve aileleriyle bir araya gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yaptığı konuşmada öğretmenlere Sancaktepe Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde yüzde 20 indirimden yararlanabilecekleri müjdesini verdi. 'Ülkemizde uzun yıllardır 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz' diyen Başkan Yeğin, 'Başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş, şehit düşmüş bütün öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Allah hepsine rahmet eylesin, hepsinin mekanları cennet olsun. Aramızda emekli olan öğretmenlerimiz de var. Emekli öğretmenlerimize de Allah can sağlığı versin. Görevinin başında olan kıymetli öğretmenlerimize de huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum. Görevlerini seve seve heyecanla yapmalarını diliyorum. Ülkemize ve milletimize hizmet etmenin belki de en anlamlı görevini yerine getiriyorlar. Bu anlamda öğretmenlerimize ne kadar dua etsek azdır. Bir kez daha bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kendisinin de Sancaktepe'de doğup büyüdüğünü, ilk ve orta öğretimini Sancaktepe'de tamamladığını belirten Başkan Yeğin, 'Allah bana doğduğum, büyüdüğüm, okuduğum ve çocukluk arkadaşlarımla sokaklarında gezdiğim ilçeye belediye başkanı olmayı nasip etti. Bizim geçmişte yaşadığımız sıkıntıları çocuklarımız ve gençlerimizin yaşamaması için çok çalışıyoruz. Sancaktepe halkına ne söylediysek yerine getirmeye çalışıyoruz' dedi.

Sosyal tesislerde indirim müjdesi

Sancaktepe'de sosyal tesislerin ulaşılabilir bir hale geldiğinin altını çizen Yeğin, 'Belediye personelimiz bu tesislerden yüzde 20 indirimli faydalanıyorlardı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde buradan açıklamış olayım, bütün öğretmenlerimiz belediye personelimiz gibi bu tesislerden 365 gün yüzde 20 indirimli faydalanacaklar' açıklamasını yaptı.