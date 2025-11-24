Sivas’ta bozkırın ortasında karaca görüntülendi.

Kent merkezinden Hafik ilçesine aracıyla seyreden Zikrullah Demir, ilçeye 2 kilometre mesafede bir yabani hayvan fark etti ve o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bir süre arazide koşturan karaca daha sonra gözden kayboldu.

"İlk gördüğümde yaban keçisi zannetmiştim"

Arazide koşturan hayvanın karaca olduğunu fark edince kayıt altına aldığını anlatan Zikrullah Demir, "Hafik’in 2 kilometre yakınlarında bu alanda gördüm. İlk gördüğümde yaban keçisi zannetmiştim. Yaklaşık 100 metre daha yakınlaştıktan sonra karaca olduğunu fark ettik. Ürkmüş bir vaziyetteydi. Buradan avcılık yapan arkadaşlara sesleniyorum. Böyle nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlarımızı vurmasınlar. Sivas’ta nadir görülen bu hayvanın sayısı çoğalsın" dedi.