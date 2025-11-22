Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) tarafından düzenlenen programda Ordu’yu el birliği ile büyütme vurgusu yaptı.

Programda hemşehrileriyle sohbet eden Başkan Hilmi Güler, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Güler, "50 yıldır sizlere hizmet eden bir ağabeyiniz olarak birlik ve beraberliğimizi sadece söylemde değil, uygulamada da göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ordu üst kimliğimizi her zaman en üstte tutalım. Bir şey olmaya değil, bir şey yapmaya çalışalım. Ordu’yu sadece sevmekle kalmayalım; şehrimize katkıda bulunmayı yaşam biçimi hâline getirelim" dedi.

"Çekişmeyi bir kenara bırakalım"

Ordu üst kimliğinin şehrimiz için özel bir önemi var" diyen Başkan Güler, "Kavgadan uzak, siyasetin üstünde, partileri bu işin içine karıştırmadan, oy vereceğiniz zaman kime verirseniz verin. Zaten hiç kimse bir başkasının siyasi düşüncesine karışamaz. Dolaysıyla biz seçim hariç. Ordu üst kimliğini her zaman öne alalım. İkinci olarak bir şey olmaya değil bir şey yapmaya çalışalım. Ordu için büyük küçük demeden şehrimize her daim yatırım yapalım. Ordu’yu sadece sevmeyelim. Bu şehre katkıda da bulunalım. Bunu yaparken de çatışma ve çekişmeyi bir kenara koymamız lazım. İşte o zaman zaten bir şeyleri başarmış oluyoruz. Ordu’da hizmetlerimiz her geçen gün artıyor. Bunun nedenleri var. İki türlü bürokrat var. Birincisi yap denileni yapanlar. Birde yapmanın dışındaki her şeyi yapanlar. Ben bunun ikincisiyim. Ekibimiz de öyle. Yapmanın dışındaki her şeyi yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Ordu’muz için tarım da yaparız, sanayi de yaparız, yolda yaparız, su altyapısı da yaparız biz bu şehir için her şeyi yaparız. Bizim en önemli özelliğimiz halka hizmet için yola çıkmamızdır" diye konuştu.

"Çevre illerden göç alıyoruz"

Ordu’da yapılan yatırımlara dikkat çeken Güler, ekip olarak alışılmışın dışında işler yapmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Ordu için tarımdan sanayiye, altyapıdan yol çalışmalarına kadar her alanda hizmet üretiyoruz. 19 ilçemiz ve 772 mahallemiz kendi içinde birer güzellik barındırıyor. Ordu artık çevre illerden göç alan, cazibesi giderek artan bir şehir hâline geldi. İstanbul’daki hemşehrilerimizin de bu başarılarını memleketlerine yansıtmalarının zamanı geldi. Ordu’da fındık kabuğundan aktif karbon üreten dünyanın ilk ve tek fabrikasını kurduk. 21 tır dolusu makine getirildi ve montajları tamamlandı. İçme suyunun arıtılmasında kullanılan ve daha önce ithal edilen bir kimyasalı artık biz üretiyoruz. Bu sadece küçük bir örnek. Bu tesis sayesinde Ordu her alanda daha da ön plana çıkacak. Sizden ricam Ordu’yu daha da büyütmek için hep birlikte hareket edelim. Bir birimize destek verelim. Şehrimizi her zaman ön planda tutalım. Biz sizlerle kocaman bir aileyiz."