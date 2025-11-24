Kepez Belediyesi, Yüzüncü Yıl Ortaokulu ile Turgut Reis Ortaokulu'nda bulunan oturma bankları, kamelya ve ahşap alanlarda tadilat ve boyama çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan yenileme çalışmaları sayesinde öğrencilerin daha estetik, konforlu ve güvenli alanlarda vakit geçirmesi sağlandı.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakım ve onarım çalışmalarını Yüzüncü Yıl Ortaokulu ile Turgut Reis Ortaokulu'nda da gerçekleştirdi. Ekipler, okul bahçesinde zamanla yıpranan oturma gruplarından kamelyalara kadar her alanı yenileyerek, öğrencilere daha güvenli, konforlu ve estetik bir ortam sundu.

'Okullarda koordineli çalışma'

Kepez Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki okullarda çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okul bahçelerinde risk oluşturan ağaç dallarını buduyor, kullanım ömrünü tamamlamış ve öğrenciler için tehlike oluşturabilecek oturma bankları ile kamelyaları onarıp boyayarak yeniliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise okul bahçelerini süpürge araçlarıyla kapsamlı bir şekilde temizledikten sonra, su arasözleriyle yıkayarak hijyenik bir ortam sağlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de zamanla silinerek görünürlüğünü kaybeden sıra çizgilerini, spor alanlarını ve çocuk oyun alanlarını yeniden boyayarak öğrencilerin güvenli bir şekilde kullanabileceği alanlar oluşturuyor.

'Öğrencilerimiz öncelikli hedefimiz'

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, okullarda yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının öğrencilerin yaşam alanlarına değer kattığını belirterek, 'Okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmek, çocuklarımızın daha güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirmesini sağlamak bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Belediye ekiplerimiz, ilçemizdeki eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor' dedi.