Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, tesis giriş çıkışlarında Türkiye'de ilk üçte olmalarında en büyük pay sahibinin aileler ve sporcular olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'dan sporculara ve ailelerine teşekkür geldi. Yaşayan tesis sloganı ile yola çıkan, Gençlik ve Spor Bakanlığının kriterlerini harfiyen uygulamaya çalışan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tesis giriş çıkışında Türkiye'de ilk üçte yer almanın mutluluğunu yaşıyor. Başarının en büyük mimarının aileler ve sporcular olduğunu belirten Çakmur, 'Spor tesisi girişlerinde Türkiye'de ilk üçteyiz. Bu başarımızın aslan payı sporcu velilerine ve sporcularımıza ait. Tüm hemşehrilerimize, ailelere ve sporculara teşekkür ediyorum. Erzurum ve Türk sporu için çalışmaya yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tesislerimizi dolduran velilerimize ve sporcularımıza müteşekkiriz' dedi.

Spor tesisleri cıvıl cıvıl

Yaşayan tesis sloganıyla spor tesislerinde değişim ve dönüşüme imza atan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, özellikle buz salonları kampüsünde yaptığı sporcu antrenman salonları ile kentin sporuna önemli bir soluk kazandırdı. Salon sporları ve bireysel spor dalları için yapılan antrenman salonları sayesinde Erzurum GSİM'ne ait tüm spor tesisleri sporcu ve velilerle dolup taşıyor. Cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşan salonlardaki doluluk oranı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü oldukça mutlu ediyor.