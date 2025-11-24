Hatay'da depremde babasını kaybeden ve enkazdan 46 saat sonra çıkartılan 27 yaşındaki genç öğretmen, protez bacağıyla geri döndüğü mesleğinde anaokulundaki minik öğrencileriyle birlikte yeniden yaşama tutundu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli depremde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, yaklaşık 25 bine yakın insan hayatını kaybetti. Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depreme yakalanan 27 yaşındaki Sena Alkan, depremde babasını kaybederken annesi ve kardeşiyle birlikte enkazdan sağ kurtuldu. Deprem enkazından 46 saat sonra çıkartılan Alkan'ın sol bacağının dizüstünden ampute edildi. Depremden birkaç ay sonra fizik tedavi için İstanbul'a giden Alkan, yeni yaşamının ilk adımını atarak protez bacağına kavuştu. Fizik tedavi sürecinin ardından memleketi olan Hatay'a dönen Alkan, hayattan ve öğrencilerinden kopmayarak ücretli öğretmenliğe devam etti. Ücretli öğretmenliğe devam ederken nisan ayında ataması yapılan Sena öğretmen, Antakya İpek Anaokulu'nda eylül ayında göreve başladı. Öğretmenler günü heyecanını yaşayan Sena öğretmen, 'Atandığım ilk senede ilk öğretmenler günüm, benim için çok sevinçli ve heyecanlı bir gün oluyor' dedi.

'Deprem anında evimiz yıkıldı ve enkazdan 46 saat sonra çıkarıldım'

Enkazdan 46.saatte çıkarıldığını ve aynı enkazda babasının vefat ettiğini söyleyen öğretmen Sena Alkan, hayattaki olumsuzluklara rağmen öğretmenlikten vazgeçmediğini belirterek, 'Deprem zamanında Hatay'daydım. Ailemle birlikte yaşıyordum. Ücretli öğretmenlik yapıyordum ve aynı zamanda sınava hazırlanıyordum. Deprem anında evimiz yıkıldı ve enkazdan 46 saat sonra çıkarıldım. Depremde babamı kaybettim, annem ve erkek kardeşimle sağ kurtulduk. Böbreklerimin çalışmadığını ve bu yüzden bacağımın ampute olacağını söylediler. Hatay'dan Ankara'ya bir hastaneye gittik. Hastanede ameliyatla bacağımı dizüstünden ampute ettiler. Fizik tedavi için İstanbul'a gittim. Devletin verdiği protez hakkı ile İstanbul'da bir klinikte protezimi taktılar. Bu süreçle birlikte tedavilerim devam etti. İstanbul'dan şubat ayında Hatay'a geldim ve ücretli öğretmenliğe devam ettim. Nisan ayında atamam yapıldı, eylül ayında göreve başladım ve iki aydır bu okulda anaokulu öğretmenliği yapıyorum' dedi.

'Öğrencilerim ve çevremin desteğiyle birlikte hayata devam edebiliyorum'

Sena öğretmen, öğrencilerinin protez bacağına alıştığını ve kendisine yardımcı olduklarını söyleyerek, 'Çocukları çok seviyorum. Onlara bir şey öğretmek, dünyaya onları gözünden bakıp bilmek benim için çok değerli. Çocuklar bana umut oluyor ve yaşama sevinci katıyorlar. Çocuklar, masumiyetle dünyaya çok farklı bakıyorlar. Bu da beni daha fazla ayakta tutup mutlu ediyor ve motive ediyor. Bir süre sonra öğrencilerim de bana alıştı, protez bacağım artık onlara bir eksiklik olarak gelmiyor. Öğrencilerim bana çok yardımcı oluyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor. Protezle birlikte hareketlerim biraz daha aktifleşti. Başka daha iyi protezlerde var ama ulaşabildiğim protez buydu. Öğrencilerim ve çevremin desteğiyle birlikte hayata devam edebiliyorum. İlk öğretmenler günü olması çok gurur verici. Atandığım ilk senede ilk öğretmenler günüm. Bütün arkadaşlarımın öğretmeni gününü kutluyorum. Bugün çok sevinçli ve heyecanlı bir gün oluyor' dedi.