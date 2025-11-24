"Masalda Buluşan Nesiller: Çocuk, Aile, Doğa" projesinin dördüncü etkinliği, Mezitli Anaokulu’nda coşku ve yüksek katılımla düzenlendi. Programa İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Badas, Ar-Ge Koordinatörü Nurettin Zorlu, Okul Müdürü M. Cüneyt İnci’nin yanı sıra öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında, Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanı öğrencileri tarafından sahnelenen “Fidan ile Dere” adlı masal canlandırması, minik öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Masal anlatımı ve drama gösterisi, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayarak projenin amacına güçlü bir katkı sundu.

Programın sonunda İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Badas ve öğrenciler, okul bahçesinde gül fidesi dikerek doğa sevgisini pekiştiren anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yapılan fidan dikimi, projenin çevre farkındalığı oluşturma hedefini somut bir adımla destekledi.

Müdür Badas, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek projenin çocukların kültürel ve çevresel farkındalıklarına değerli katkılar sunduğunu ifade etti.