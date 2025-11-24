Manisa'nın Salihli ilçesindeki Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ilçedeki amatör spor kulüplerine ilk yardım ve sağlık malzemelerinin bulunduğu sağlık çantaları dağıttı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından teslim edilen çantalar, Süper Amatör Küme, 1. Amatör Küme ve 2. Amatör Küme'de yer alan takımlar başta olmak üzere toplam 22 spor kulübüne ulaştırıldı. Çantalarda müsabakalar ve antrenmanlarda ihtiyaç duyulabilecek temel ilk yardım malzemeleri yer aldı.

Dağıtım töreninde konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, spor kulüplerinin sağlık konusunda donanımlı olmasının önemine dikkat çekerek, tüm takımlara sakatlıksız bir sezon diledi.