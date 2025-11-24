Kocaeli Süper Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü A Takımı, ligin ilk yarısının son maçında Başiskele Belediyespor'u 1-0 yenerek ilk yarıyı 17 puanla tamamladı.

Körfez Gençlerbirliği SK A Takımı, ligin ilk yarısını Körfez Esentepe Stadı'nda karşılaştığı Başiskele Belediyespor galibiyetiyle tamamladı. Maçın uzatma dakikalarında Muhammed Ali Şahinkaya'nın kaydettiği golle Körfez Gençlerbirliği, rakibini 1-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Körfez Gençlerbirliği SK, ligin ilk yarısını 17 puanla bitirdi.

Ayrıca, U18 Ligi C Grubu'nda mücadele eden Körfez Gençlerbirliği U18 takımı, Kandıra'da oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Utku Ocak'ın tek golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. U14 Ligi E Grubu'nda yer alan Körfez Gençlerbirliği SK U14 takımı ise Körfez Esentepe Stadı'nda Derince Gücü'nü farklı skorla geçerek, grubunda ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.