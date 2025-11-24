Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, nöral terapinin, tedaviye dirençli tüm ağrılı durumlarda, hastalıklara karşı koruyucu amaçla ve daha sağlıklı bir yaşam için başta olmak üzere birçok durum için uygulanan ve vücudun kendi kendini tamir mekanizmalarını harekete geçiren bütüncül bir tanı ve tedavi yaklaşımı olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Koca, 'İlk olarak 1920'de Almanya'da kullanılmaya başlanan, Türkiye'de son 20 yıldır kullanımı yaygınlaşmaya başlayan nöral terapi, bütüncül ve tamamlayıcı tıbbın popüler bir yöntemi olarak biliniyor. Vücudun kendi kendini tamir etme mekanizmalarını harekete geçiren nöral terapi, insan vücutta birçok nedenle oluşan ve vücut işleyişini bozan hasarların vücut üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırır' dedi.

Nöral Terapi nasıl bir uygulamadır

Nöral Terapi'nin içeriği ve uygulanışına ilişkin merak edilen sorulara da cevap veren Doç. Dr. Koca, 'Nöral terapi solüsyonu, serum fizyolojik ve lokal anestezikten oluşur. Tek kullanımlık çok ince uçlu enjektörler ile hastanın kliniğine göre ilgili bölgelerde deri içine ve ihtiyaç durumuna göre vücudun kilit noktalarına enjeksiyonlar yapılır. Böylece vücutta hali hazırda bulunan vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmalarının önündeki engellerin ortadan kaldırılması hedeflenir. Bu tedavide amaç sadece geçici olarak ağrıyı kesmek veya ilgili bölgeyi uyuşturmak değildir' dedi.

Nöral Terapi hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır

Doç. Dr. Koca, nöral terapi ile tedavi edilebilen hastalıklarla ilgili 'Boyun ve bel ağrıları, baş ağrısı, sinir sıkışmaları, kas ve bağ problemleri, omuz, diz ağrıları, romatizmal hastalıklar başta olmak üzere bir çok hastalıkta Nöral terapi uzun yıllardır başarılı bir şekilde uygulanmaktadır' şeklinde konuştu.

Nöral Terapi'nin kaç seans uygulanır

Nöral Terapi seans sayısı ve seans aralığının hastanın yaşına ve kliniğine göre farklılık gösterebileceğini ifade eden Doç. Dr. Koca, 'Genel olarak nöral terapi 3-10 gün arası seanslar halinde uygulanır, ortalama 4-8 seans arası uygulanır. 1-2 seansta iyileşen hastalar olduğu gibi 8 seans üzerinde uygulanması gereken hastalar da olabilir' dedi.

Nöral Terapinin yan etkileri var mıdır

Doç. Dr. Koca, nöral terapinin yan etkileri ile ilgili olarak da, 'Nöral terapi uygulamasından sonra, nadiren ve geçici olarak, baş dönmesi, uygulama bölgesinde hassasiyet, hafif ağrı ve renk değişikliği görülebilir' diye konuştu.